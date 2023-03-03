На Кубани полицейские вернули хозяйке квартиры украденный арендатором телевизор

Телевизор вернули хозяйке. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В Каневском районе полицейские вернули женщине телевизор, который присвоил арендатором ее квартиры. Жительница района сдала жилье 22-летнему мужчине, приехавшему в Каневскую на заработки. Несколько месяцев спустя мужчина остался без работы и регулярных доходов и решил ради обогащения продавать чужое имущество.

- Денежных средств на возвращение домой у подозреваемого не было, и он решил продать телевизор со съемной квартиры на сайте объявлений, оценив его в 3,5 тысячи рублей. В этот же день нашелся покупатель, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Хозяйка заметила отсутствие бытовой техники и обратилась за помощью к правоохранительным органам. Было возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». Телевизор удалось найти и вернуть владелице. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.