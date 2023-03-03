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НовостиОбщество3 марта 2023 20:27

В Сочи изъяли автомобиль у водителя без документов

Нарушитель заплатит штраф в размере 15 тысяч рублей
Евгения ХАЛИКОВА
Автомобиль увезли на спецстоянку. Фото: скриншот видео

Автомобиль увезли на спецстоянку. Фото: скриншот видео

В Сочи во время рейда инспекторы ДПС остановили автомобиль «ВАЗ». Водитель не смог предъявить автоинспекторам документы на машину.

- В отношении водителя составлен административный материал за управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством. Санкции данной статьи предусматривают наложение административного штрафа от 5 до 15 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Сочи.

Транспортное средство было помещено на специализированную стоянку.