В Сочи изъяли автомобиль у водителя без документов

Автомобиль увезли на спецстоянку. Фото: скриншот видео

В Сочи во время рейда инспекторы ДПС остановили автомобиль «ВАЗ». Водитель не смог предъявить автоинспекторам документы на машину.

- В отношении водителя составлен административный материал за управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством. Санкции данной статьи предусматривают наложение административного штрафа от 5 до 15 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Сочи.

Транспортное средство было помещено на специализированную стоянку.