Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 марта 2023 20:36

В Усть-Лабинском районе нашли тело пропавшей более недели назад 30-летней женщины

Поиски жительницы станицы Ладожской шли с 24 февраля
Евгения ХАЛИКОВА
Поиски длились неделю. Фото: "Лиза Алерт".

Поиски длились неделю. Фото: "Лиза Алерт".

В Усть-Лабинском районе стало известно о судьбе пропавшей еще 24 февраля местной жительницы. Тело 30-летней женщины нашли 3 марта. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиа Алерт», которые вели поиски.

Известно, что 24 февраля жительница станицы Ладожской вместе с ребенком и супругом отправились в лес. Там семья по каким-то причинам рассталась и домой женщина не вернулась.

Волонтеры отряда «Лиза Алерт» несколько раз выезжали на поиски устьлабинки. К сожалению, живой ее найти не удалось.