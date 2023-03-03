В Усть-Лабинском районе нашли тело пропавшей более недели назад 30-летней женщины

Поиски длились неделю. Фото: "Лиза Алерт".

В Усть-Лабинском районе стало известно о судьбе пропавшей еще 24 февраля местной жительницы. Тело 30-летней женщины нашли 3 марта. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиа Алерт», которые вели поиски.

Известно, что 24 февраля жительница станицы Ладожской вместе с ребенком и супругом отправились в лес. Там семья по каким-то причинам рассталась и домой женщина не вернулась.

Волонтеры отряда «Лиза Алерт» несколько раз выезжали на поиски устьлабинки. К сожалению, живой ее найти не удалось.