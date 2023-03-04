Что произошло в ночь на 4 марта в Краснодарском крае

Рассказываем, что произошло за ночь Фото: Александр ЛЕБЕДЕВ

Глава Следкома вмешался в ситуацию с выселением 99-летнего ветерана Великой Отечественной войны из коммуналки в Краснодаре. Ход и результаты проверки поставлены на контроль в центральном аппарате СК России

В Усть-Лабинском районе нашли тело пропавшей более недели назад 30-летней женщины. Поиски жительницы станицы Ладожской шли с 24 февраля.

Селевой поток вывел из строя газопровод в Геленджике. Жители шести сел остались без газоснабжения.

На Кубани чиновники будут на скорость собирать пазлы с картой страны. Чемпионат по сборке спилс-карт Российской Федерации пройдет в Новороссийске.