В Сочи третьи сутки ищут 76-летнюю пенсионерку в берете

Фото: Лиза Алерт

Евгения Барановская ушла из дома 1 марта, но до сих пор о ней ничего неизвестно. Родственники пропавшей бабушки обратились к волонтерам, которые помогают в поиске.

Пропавшая женщина была одета в белое с черными стежками полупальто, черные кофту, брюки, туфли и берет.

- Ее рост 163 см, она худощавого телосложения, седые волосы и голубые глаза, - рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Сообщить информацию о местонахождении пропавшей Евгении Барановской можно по телефонам: 89183026765 (Олеся) и на горячую линию отряда: 8 800 700 5452 (звонок бесплатный).