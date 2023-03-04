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НовостиОбщество4 марта 2023 6:19

Ветхие водопроводы заменили в микрорайоне Бытха в Сочи

Менее чем за сутки произведен демонтаж старых труб и перекладка взамен их новых
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Здесь были выявлены коммуникации, практически выработавшие свои ресурсы за время эксплуатации

Здесь были выявлены коммуникации, практически выработавшие свои ресурсы за время эксплуатации

В Сочи заменяют ветхие сети водоснабжения на высокогорных улицах. В этот раз работы проводились в микрорайоне Бытха.

- Здесь были выявлены коммуникации, практически выработавшие свои ресурсы за время эксплуатации. Ситуация могла бы усугубиться во время возможной нештатной ситуации, - сообщили в пресс-службе сочинского водоканала.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, специалисты меньше чем за сутки заменили старые трубы и проложили новые. Также была установлена новая запорно-регулирующая арматура.