Ветхие водопроводы заменили в микрорайоне Бытха в Сочи

Здесь были выявлены коммуникации, практически выработавшие свои ресурсы за время эксплуатации

В Сочи заменяют ветхие сети водоснабжения на высокогорных улицах. В этот раз работы проводились в микрорайоне Бытха.

- Здесь были выявлены коммуникации, практически выработавшие свои ресурсы за время эксплуатации. Ситуация могла бы усугубиться во время возможной нештатной ситуации, - сообщили в пресс-службе сочинского водоканала.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, специалисты меньше чем за сутки заменили старые трубы и проложили новые. Также была установлена новая запорно-регулирующая арматура.