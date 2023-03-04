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НовостиОбщество4 марта 2023 6:30

Отели в горах Сочи снижают цены на отдых в марте

Это связано с неудачной конфигурацией выходных дней
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Проживание с 4 по 11 марта для семьи с ребенком обойдется в 53 тысячи рублей.

Проживание с 4 по 11 марта для семьи с ребенком обойдется в 53 тысячи рублей.

Отели в горнолыжных курортах Сочи начнут снижать цены на отдых в марте. Туроператоры сообщили, что это связано с неудачной конфигурацией выходных дней на мартовские праздники. В этому году решили не делать длинные выходные. Поэтому отели не зафиксировали всплеск бронирований на данный период.

— В настоящее время отели загружены более чем на 65%. Снега в горах достаточно, март — отличное время для катания, — рассказала директор по стратегическому развитию горнолыжного курорта Ольга Филипенкова.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, проживание с 4 по 11 марта для семьи с ребенком обойдется в 53 тысячи рублей. За эту цену туристов поселят в двухместном номере с видом на горы в двухзвездочном отеле.

В трехзвездочном цены начинается от 70 тысяч рублей, а в четырехзвездочных и пятизвездочных от 104 до 167 тысяч рублей.