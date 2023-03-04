Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодар на ярмарки выходного дня привезли 90 тонн продуктов из 16 районов Кубани. К 8 марта жители региональной столицы могут приобрети кондитерские изделия, сыры, колбасы, свежие овощи, зелень и фрукты, а также закуски к празднику.

- Покупателей будут ждать на торговых площадках с 8 до 15 часов по 11 адресам, - сообщили в пресс-службе администрации города.

Торговые точки открыты по улицам:

Архитектора Ишунина (вблизи дома № 7/1);

Буденного (между ул. Красной и ул. Рашпилевской);

Уральской (вблизи дома № 170/7);

Евдокии Бершанской (вблизи дома № 216/1);

Героя Яцкова (вблизи дома № 11);

Дзержинского (вблизи дома № 213);

Каляева (вблизи дома № 198);

Бургасской (вблизи дома № 31/1);

ул. Одесской (вблизи дома № 48).

Также открыта торговая площадка по Восточно-Кругликовской (вблизи дома № 38).Для жителей Юбилейного микрорайона работает универсальная ярмарка МУП «Агромир» по проспекту Чекистов (около дома № 9).