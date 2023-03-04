На Кубани началось строительство поликлиники на 450 пациентов

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На Кубани в Щербиновском районе началось строительство поликлиники на 450 пациентов. Она сможет принимать как взрослых, так и детей. Сейчас стартовали земляные работы.

- Мы удалены от краевой столицы, и поэтому должны сделать первичную медицинскую помощь доступнее и качественнее. Нынешняя поликлиника не соответствует требованиям и стандартам, поэтому строительство нового медицинского учреждения - это глобальное событие для нашего района и его жителей, – отметил главный врач Щербиновской ЦРБ Иван Качура.

Строительство новой больницы идет в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». В 2023 году в Краснодарском крае планируют завершить возведение 9 поликлиник, 6 из которых детские.