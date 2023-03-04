В Краснодарском крае зафиксировали 327 новых случаев заражения COVID-19 за сутки

Самому младшему пациенту – меньше месяца, старшему – 89 лет Фото: Олег ЗОЛОТО

В Краснодарском крае зафиксировали 327 новых случаев заражения COVID-19 за прошедшие сутки. Из новых пациентов 195 женщин и 132 мужчины. Коронавирусом заболел 31 ребенок.

- Самому младшему пациенту – меньше месяца, старшему – 89 лет, - сообщили в оперштабе Краснодарского края.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, в Краснодаре коронавирусом заболели 123 человек, в Новороссийске – 19, в Сочи и Ейском районе – по 15, в Северском – 13, в Анапе – 12, в Армавире – 10, в Мостовском – девять.

COVID-19 обнаружили у восьми жителей Староминского и Тихорецкого районах, в Кущевском и Каневском – по шесть новых пациентов с коронавирусом. По пять заболевших в Геленджике, Белоглинском, Кореновском, Тбилисском, Тимашевском, Красноармейском районах, по четыре - в Гулькевичском и Крымском.

К слову, в Павловском, Темрюкском, Новокубанском, Славянском, Туапсинском, Лабинском и Усть-Лабинском –заболели по три местных жителей, в Белореченском, Динском, Апшеронском, Крыловском, Кавказском, Приморско-Ахтарском – по два, в Выселковском, Горячем Ключе, Калининском, Ленинградском и Успенском – по одному.