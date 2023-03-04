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НовостиОбщество4 марта 2023 9:13

Конкурс молодых поваров Черноморского побережья проходит в Новороссийске до 15 марта

В состязании принимает участие 15 команд из средних специальных учебных заведений
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
В финале жюри будет оценивать вкусовые качества конкурсантов

В финале жюри будет оценивать вкусовые качества конкурсантов

В Новороссийске стартовал конкурс молодых поваров Черноморского побережья. Он будет проходить до 15 марта. В конкурсе участвуют 15 команд из средних специальных учебных заведений Геленджика, Новороссийска и Анапы.

– Это не просто состязание специалистов, это возможность талантливым молодым людям заявить о себе, получить предложения о работе в лучших ресторанах и отелях края, - отмтеил врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия края Михаил Зарицкий.

К слову, за каждой командой закреплен курорт -шеф-повар или су-шеф знаменитых ресторанов побережья. В финале жюри будет оценивать вкусовые качества конкурсантов, методику приготовления блюда, гигиену и презентацию.