Мэрия Сочи готовится к старту общественных обсуждений Генплана

Окончательно новый Генплан планируется принять осенью.

Мэрия Сочи готовится к старту общественных обсуждений проекта нового Генплана. Во всех районах курорта уже сформировали мобильные группы. Они будут встречаться с местными жителями и обсуждать проект. Генплан формировали с учетом замечаний сочинцев.

- Совместно с депутатами мы объехали все населенные пункты курорта. Передали разработчикам более трех тысяч предложений. Все они учтены, - написал в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, общественные обсуждения будут проходить с 9 по 21 марта. Если поступят новые замечания, то мэрия обговорит все детали с разработчиками. Окончательно новый Генплан планируется принять осенью.