Более 6 млн рублей дополнительно выделили предпринимателям Краснодара

Господдержка помогает сохранять рабочие места на крупных и средний предприятиях.
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Краснодаре предпринимателям дополнительно выделили более шести миллионов рублей. Деньги выделяются в рамках господдержки из краевого Фонда микрофинансирования.
- Мы работаем с каждым промышленником индивидуально. В зависимости от их возможностей, подбираем лучший вариант государственной поддержки, - рассказала начальник управления экономики Елена Васильченко.
Господдержка помогает сохранять рабочие места на крупных и средний предприятиях. Как удалось узнать “КП”-Кубань”, в прошлом году промышленникам из Краснодара было выделено более двух миллиардов рублей.