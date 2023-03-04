Более 6 млн рублей дополнительно выделили предпринимателям Краснодара

Господдержка помогает сохранять рабочие места на крупных и средний предприятиях. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Краснодаре предпринимателям дополнительно выделили более шести миллионов рублей. Деньги выделяются в рамках господдержки из краевого Фонда микрофинансирования.

- Мы работаем с каждым промышленником индивидуально. В зависимости от их возможностей, подбираем лучший вариант государственной поддержки, - рассказала начальник управления экономики Елена Васильченко.

Господдержка помогает сохранять рабочие места на крупных и средний предприятиях. Как удалось узнать “КП”-Кубань”, в прошлом году промышленникам из Краснодара было выделено более двух миллиардов рублей.