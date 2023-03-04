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НовостиОбщество4 марта 2023 10:22

Более 6 млн рублей дополнительно выделили предпринимателям Краснодара

В 2022 году промышленники воспользовались государственными мерами поддержки на сумму больше 2 млрд рублей
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Господдержка помогает сохранять рабочие места на крупных и средний предприятиях.

Господдержка помогает сохранять рабочие места на крупных и средний предприятиях.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Краснодаре предпринимателям дополнительно выделили более шести миллионов рублей. Деньги выделяются в рамках господдержки из краевого Фонда микрофинансирования.

- Мы работаем с каждым промышленником индивидуально. В зависимости от их возможностей, подбираем лучший вариант государственной поддержки, - рассказала начальник управления экономики Елена Васильченко.

Господдержка помогает сохранять рабочие места на крупных и средний предприятиях. Как удалось узнать “КП”-Кубань”, в прошлом году промышленникам из Краснодара было выделено более двух миллиардов рублей.