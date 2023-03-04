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НовостиОбщество4 марта 2023 10:38

Гуманитарную помощь казакам собрали в храме Рождества Христова в Краснодаре

В зону СВО передали оборудование и церковную литературу
Оксана КАДОЧНИКОВА
Фото: пресс-служба Кубанского казачьего войска

Фото: пресс-служба Кубанского казачьего войска

Гуманитарную помощь казакам собрали в храме Рождества Христова в Краснодаре. Прихожане и настоятель протоиерей Александр Игнатов передали добровольческому отряду специального назначения «Кубань» (БАРС-16) газовые баллоны для разогрева пищи, наборы посуды, церковную литературу и очень необходимые для бойцов квадрокоптер и тепловизионный прицел.

- Этот гуманитарный груз в ближайшее время будет доставлен на передовую. Победа будет за нами! - поблагодарил заместитель командира отряда «Кубань»(БАРС-16) с позывным Михалыч.

Сбор гуманитарной помощи проходил в рамках акции «Своих не бросаем».