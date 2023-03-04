Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

К 230-летнему юбилею Краснодара в Литературном музее Кубани откроется выставка. На экспозиции «Екатеринодар-Краснодар» можно увидеть уникальные фотографии особняка Б.Б. Шарданова, где располагалась картинная галерея Федора Коваленко. Также посетителям покажут редкие открытки с видами Екатеринодара начала XX века, деньги, лотерейные билеты. Всего будет представлено около ста экспонатов.

- Посетители увидят уникальные книги. Например, роман «Война и мир», изданный к 100-летию Отечественной войны 1812 года. Это первое и единственное иллюстрированное издание, вышедшее до 1917 года, - рассказали в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Помимо этого впервые краснодарцы и гости города познакомятся с полным собранием сочинений Карамзина «История государства Российского», отпечатанным типографии А.Г. Фарбера.

Выставка будет работать с 7 марта до января 2024 года.