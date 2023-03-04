На Кубани при поиске работы онлайн стали доступны развернутые отзывы о компаниях Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Почти половина соискателей - 48% - при выборе работодателя опирается на мнения других людей в сети, сообщает «Авито Работа». Специально для них на онлайн-платформе появилась возможность оставлять, помимо оценок, еще и развернутые отзывы о работодателе. Все это поможет принять соискателю более взвешенное решение при выборе нового места работы.

Теперь те пользователи, кому довелось сотрудничать с компанией, могут описать, что на этой должности требуется, каково отношение начальства к подчиненным, какие есть плюсы и минусы в организации. Отзывы можно фильтровать по новизне и характеру оценки.

Рейтинг компании будет рассчитываться как среднее арифметическое из всех оценок и отображаться в профиле работодателя. Отмечается, что все отзывы и рейтинг строго модерируются и проверяются умными алгоритмами круглосуточно. И уже третья часть работодателей, которые ищут сотрудников на платформе, получили обратную связь.

Фото: пресс-служба «Авито»

- На нашей платформе, где работу ежемесячно ищут более 20,5 млн человек, представлено несколько миллионов предложений от работодателей по всей стране, — рассказывает управляющий директор «Авито Работы» Артем Кумпель. - По нашим наблюдениям, кандидаты анализируют отзывы о потенциальном работодателе на каждом этапе трудоустройства — до отклика на вакансию, перед собеседованием и даже после получения предложения о работе. И качество отзывов — один из определяющих факторов при выборе.

Отмечается, что отзывы влияют на репутацию работодателей и формируют основу положительного HR-бренда и для действующих сотрудников, и для потенциальных. Эксперт рекомендует попросить работников действующих и бывших дать компании обратную связь на платформе. Если же получен отзыв с низкой оценкой, лучше сразу отработать негативный комментарий: объяснить причину ситуации и предложить пути решения. В случае некорректного отзыва компания может написать в службу поддержки.