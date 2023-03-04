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НовостиОбщество4 марта 2023 11:11

Тротуар для пешеходов проложат в переулке Теневом в Сочи

Из-за плотной застройки жителям приходится перемещаться по проезжей части
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Для организации пешеходного пространство необходима капитальная реконструкция всего участка.

Для организации пешеходного пространство необходима капитальная реконструкция всего участка.

Мэр Сочи Алексей Копайгородский провел обход Верхней Мамайка. Здесь отсутствует тротуар для пешеходов в переулке Теневом. Из-за плотной застройки местным жителям приходится перемещаться по проезжей части.

- Для организации пешеходного пространство необходима капитальная реконструкция всего участка. Поручил транспортному блоку проработать этот вопрос, сформировать конкретные предложения, которые мы рассмотрим вместе с жителями, - сообщил в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

К слову, в микрорайоне планируют привести в порядоку контейнерную площадку и определить для нее место дальше от дороги. Это сделают для того, чтобы уборка мусора не создавала дополнительных препятствий движению.