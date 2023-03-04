Тротуар для пешеходов проложат в переулке Теневом в Сочи

Для организации пешеходного пространство необходима капитальная реконструкция всего участка.

Мэр Сочи Алексей Копайгородский провел обход Верхней Мамайка. Здесь отсутствует тротуар для пешеходов в переулке Теневом. Из-за плотной застройки местным жителям приходится перемещаться по проезжей части.

- Для организации пешеходного пространство необходима капитальная реконструкция всего участка. Поручил транспортному блоку проработать этот вопрос, сформировать конкретные предложения, которые мы рассмотрим вместе с жителями, - сообщил в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

К слову, в микрорайоне планируют привести в порядоку контейнерную площадку и определить для нее место дальше от дороги. Это сделают для того, чтобы уборка мусора не создавала дополнительных препятствий движению.