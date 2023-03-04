Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре пройдут два турнира по гиревому спорту среди юношей и мужчин. Спортивные состязания состоятся во Дворце спорта «Олимп». На первенстве и чемпионате города выступят мужчины, юноши и юниоры от 14 до 22 лет. Спортивную школу № 7 представят 24 воспитанника.

- Это спорт сильных и выносливых. В нем задействованы почти все группы мышц. Уверен, в «Олимп» придут не только ценители гиревого спорта, но и друзья, а также близкие атлетов, — отметил директор департамента по физической культуре и спорту Краснодара Борис Тихоненко.

Турниры будут проходить по программе двоеборья. Она предполагает толчок двух и рывок одной гири без перерыва со сменой рук. Победители получат кубки, медали и грамоты.