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НовостиСпорт4 марта 2023 13:25

В Краснодаре пройдут два турнира по гиревому спорту среди юношей и мужчин

Спортивные состязания состоятся во Дворце спорта «Олимп»
Оксана КАДОЧНИКОВА
Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре пройдут два турнира по гиревому спорту среди юношей и мужчин. Спортивные состязания состоятся во Дворце спорта «Олимп». На первенстве и чемпионате города выступят мужчины, юноши и юниоры от 14 до 22 лет. Спортивную школу № 7 представят 24 воспитанника.

- Это спорт сильных и выносливых. В нем задействованы почти все группы мышц. Уверен, в «Олимп» придут не только ценители гиревого спорта, но и друзья, а также близкие атлетов, — отметил директор департамента по физической культуре и спорту Краснодара Борис Тихоненко.

Турниры будут проходить по программе двоеборья. Она предполагает толчок двух и рывок одной гири без перерыва со сменой рук. Победители получат кубки, медали и грамоты.