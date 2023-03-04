Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В очереди на Керченскую переправу 4 марта ожидают более 200 автомобилей. Водители и транспорт расположились на накопительной парковке в поселке Ильич. Это грузовики с продуктами и товарами первой необходимости.

- Водителям выдают пропуска для погрузки на паромы. На месте дежурят волонтеры, есть столовая и пункт обогрева. Остальные накопительные площадки выведены в резерв, - сообщают в Оперштабе Краснодарского края.

За прошедшие сутки паромы «Ейск», «Лаврентий», «Мария» и «Керченский-2» перевезли в со стороны Кубани в Крым 284 автомобиля и 351 пассажира, говорится в сообщении.