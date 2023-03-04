Шпажист-паралимпиец из Краснодарского края занял третье место на чемпионате России по фехтованию

Артур Юсупов является чемпионом Паралимпийский игр в Токио.

В Уфе проходит чемпионат России по спорту для паралимпийцев. Между собой соревнуются 130 спортсменов из 13 субъектов страны. Краснодарский край представлял шпажист Артур Юсупов.

По итогам чемпионата спортсмен из Краснодарского края вошел в десятку лучших среди саблистов и шпажистов. А вот в поединке на рапирах Артур Юсупов занял третье место и забрал бронзовую медаль.

– В крае физической культурой и спортом среди лиц с ограниченными возможностями здоровья занимается более 90 тысяч человек. Их число ежегодно возрастает благодаря развитию отрасли, строительству новых объектов, - рассказал заместитель губернатора Александр Власов.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, Артур Юсупов является чемпионом Паралимпийский игр в Токио. Также он чемпион России, мира и Европы, победитель этапов Кубка Мира по фехтованию на колясках. Артура Юсупова признали лучшим паралимпийцем Краснодарского края.