Фото: Лиза Алерт

В Краснодаре ищут 57-летнего мужчину с потерей памяти. Евгений Неяскин ушел из дома 3 марта, но обратно не вернулся. К поискам подключились волонтеры.

- Рост Евгения 158 см, он худощавого телосложения, у него светло-русые волосы с проседью и голубые глаза, - сообщили в поисковом отряде "Лиза Алерт".

Мужчина был одет в синюю куртку, серые штаны с салатовой полоской по бокам и черные ботинки.

Всем, кто обладает информацией о местонахождении пропавшего, просьба звонить по телефонам: 89887651536, 89282056347 (Людмила), горячая линия отряда: 8 800 700 5452 (звонок бесплатный).