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НовостиПроисшествия4 марта 2023 18:12

На Кубани 18-летний водитель без прав и его 16-летний пассажир пострадали в ДТП

Авария произошла на трассе Майкоп-Туапсе
Оксана КАДОЧНИКОВА
Фото: ОГИБДД ОМВД России по Апшеронскому району

Фото: ОГИБДД ОМВД России по Апшеронскому району

На Кубани 18-летний водитель без прав и его 16-летний пассажир пострадали в ДТП. Авария произошла на трассе Майкоп-Туапсе.

Молодой человек с другом ехали в сторону Апшеронска на автомобиле БИД, но неопытный водитель не учел погодные условия и быстро гнал по дороге. В какой-то момент он не справился с управлением и въехал на скорости в металлическое ограждение. Машина оказалась сильно повреждена, парни отправлены в больницу.

- За управление транспортным средством без прав предусмотрен штраф от 5 до 15 тысяч рублей, - отметили в ОГИБДД ОМВД России по Апшеронскому району.

Автомобиль помещен на специализированную стоянку.