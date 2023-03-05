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НовостиОбщество5 марта 2023 5:25

Погода в Сочи 5 марта 2023: курорт будут заливать дожди

В Сочи 5 марта ожидаются дожди и +11 градусов
Евгения ХИЛЬКО
Евгения ХИЛЬКО
На курорте непогода продолжится и в начале рабочей недели.

На курорте непогода продолжится и в начале рабочей недели.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Черноморское побережье во власти циклона. По прогнозам синоптиков, выходной день ожидается ненастным. В Сочи 5 марта прогнозируют дожди и +11 градусов. При этом ночью отметки опустятся до +7 градусов.

- На Черноморском побережье местами дождь. Ветер южный и юго-западный 6-11 метров в секунду, - сообщают в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Осадки в Сочи продолжатся и в начале рабочей недели.

А тем временем в горах, несмотря на календарь, продолжается зима. Видимость на вершинах 50 метров. На уровне выше 2000 метров туман и метель. При этом за последние сутки выпало еще 8 сантиметров снега, таким образом, его высота - 369 сантиметров. Температура воздуха днем будет минусовая - 2 градуса ниже нуля. В ночные часы столбики термометров покажут минус 5 градусов.