Погода в Сочи 5 марта 2023: курорт будут заливать дожди

На курорте непогода продолжится и в начале рабочей недели. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Черноморское побережье во власти циклона. По прогнозам синоптиков, выходной день ожидается ненастным. В Сочи 5 марта прогнозируют дожди и +11 градусов. При этом ночью отметки опустятся до +7 градусов.

- На Черноморском побережье местами дождь. Ветер южный и юго-западный 6-11 метров в секунду, - сообщают в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Осадки в Сочи продолжатся и в начале рабочей недели.

А тем временем в горах, несмотря на календарь, продолжается зима. Видимость на вершинах 50 метров. На уровне выше 2000 метров туман и метель. При этом за последние сутки выпало еще 8 сантиметров снега, таким образом, его высота - 369 сантиметров. Температура воздуха днем будет минусовая - 2 градуса ниже нуля. В ночные часы столбики термометров покажут минус 5 градусов.