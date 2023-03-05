Погода в Краснодаре 5 марта 2023: город получит новую порцию дождей

В Краснодаре 5 марта будет тепло, но дождливо. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Территория Краснодарского края останется под влиянием южного циклона. Он продолжит поставлять в регион обширные поля дождевых облаков и теплые воздушные массы. Потому в Краснодаре 5 марта временами будут идти дожди, усилится ветер, при этом температура будет выше средних многолетних значений.

- Ветер юго-западный и западный 4-9 метров в секунду, днем порывы 12-14 метров в секунду, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - Температура воздуха ночью 4-6 градусов со знаком плюс, днем отметки повысятся до +9-11.

Атмосферное давление будет падать и составит 754 мм ртутного столба. Этот показатель ниже нормы.