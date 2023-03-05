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НовостиПроисшествия5 марта 2023 5:48

В Краснодаре потушили пожар в ЖК "Спортивная деревня"

Пострадавших нет
Евгения ХИЛЬКО
Евгения ХИЛЬКО
Огонь погасили в течение получаса. Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Огонь погасили в течение получаса. Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В Краснодаре 5 марта потушили пожар в ЖК "Спортивная деревня". Сообщение о возгорании спасателям поступило в 07:46.

В 07:56 Краснодарский пожарно-спасательный гарнизон прибыл на место ЧП и установил, что горит мусор. Площадь пожара - 30 квадратных метров.

Как уточнили спасатели, пожар произошел в районе улицы Западный обход, не в спортивной школе, а за ее территорией на открытой местности.

- Для работы привлечено от МЧС России шесть человек личного состава и две единицы техники, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В 08:26 огонь был потушен. Пострадавших в пожаре нет.

Причины произошедшего уточняются.