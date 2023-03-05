В МВД города также опровергли информацию о драке. Фото: администрации Новороссийска.

В мэрии Новороссийска опровергли сообщения о массовых драках подростков. Об этом говорится в официальном Telegram-канале администрации города-героя 5 марта. Ранее в соцсетях появилась информация о том, что около одного из торговых центров произошла стычка между подростками. Во время драки якобы пострадала девушка. Но оказалось, что эти сообщения не соответствуют действительности.

- Ночью неустановленными лицами тиражировались заведомо ложные сообщения о нанесении в ходе подобной драки в одном из торговых центров телесных повреждений девушке, - сказали в мэрии Новороссийска.

В МВД города также опровергли информацию о драке - за последние сутки ни одного происшествия с участием несовершеннолетних не зарегистрировано.

- Тщательно проверяйте полученные из неофициальных источников сведения и не реагируйте на провокации, - порекомендовали в администрации города.