Фото с места ЧП. Фото: ГУ МЧС по Адыгее.

В Адыгее после пожара в частном доме обнаружили тело мужчину. Об этом сообщают в МЧС по республике.

- 5 марта в 05:34 на пульт пожарной охраны поступило сообщение о пожаре в станице Гиагинская, улица Колхозная, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в МЧС по Адыгее.

Как стало известно, загорелся частный жилой дома. Площадь пожара составила 20 квадратных метров.

- Всего к ликвидации пожара от МЧС России привлекались две единицы техники и пять человек личного состава, - говорят спасатели.

После того, как огонь был погашен, в одной из комнат обнаружили тело мужчины. Его личность сейчас уточняется. На месте ЧП работают правоохранители.

- Причина происшествия устанавливается органами дознания, - добавляют в МЧС по Адыгее.