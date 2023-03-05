Разработчиками нового Генплана Сочи планируется возвести и отремонтировать ряд объектов в населенном пункте. Фото: администрации Сочи.

В Сочи проведут реконструкцию автомобильной дороги Дагомыс – Солохаул. Об этом стало известно во время схода граждан Солохаульского сельского округа, на который приехал глава Сочи Алексей Копайгородский.

Разработчиками нового Генплана Сочи планируется возвести и отремонтировать ряд объектов в населенном пункте.

- Предлагается строительство сельского дома культуры с библиотекой и детского сада в Харцизе Втором, дома культуры в Солохауле, плоскостных спортобъектов, - сказал мэр Сочи Алексей Копайгородский. - Запланирована реконструкция центральной автомобильной дороги Дагомыс – Солохаул.

Напомним, ранее во время ликвидации последствий ЧС отремонтированы оползневые участки на этой дороге. Там устроили подпорные стены, восстановили системы водоотведения и покрытие автомобильных дорог.

Алексей Копайгородский также отметил, что в селе Солохаул энергетики заменили более 550 метров проводов, в 1,5 раза увеличили мощность трансформатора. А еще убрали сухостой на территории прилегающей к энергообъектам площадью почти шесть гектаров.

- Готовятся документы для вступления в инвестпрограмму по капитальному переустройству сетей участка, - добавил глава города.