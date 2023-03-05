В Краснодарском крае 5 марта 215 человек заболели коронавирусом, в их числе 18 детей

С выздоровлением из больниц выписали 175 человека. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Краснодарском крае за сутки выявили 215 случаев коронавируса, в их числе 18 детей. Об этом сообщают в оперативном штабе региона. Как уточняется, самому младшему пациенту – 5 месяцев, старшему – 91 год. С выздоровлением из больниц выписали 175 человека. Один из тяжелых пациентов с диагнозом коронавирус скончался за последние сутки.

Лидером по числу новых случаев инфекции за сутки по-прежнему является Краснодар (+67), в Армавире и Тимашевском районе (+18), в Сочи и Тихорецком районе (+13), в Новороссийске и Ейском районе (+7).

- В Геленджике, Выселковском, Тбилисском, Кавказском районах заболели по шесть человек, в Успенском - пять, в Новопокровском, Староминском и Туапсинском - по четыре, - добавляют в оперативном штабе края.

- На амбулаторном лечении с коронавирусом находятся 1310 человек, - сообщили в региональном минздраве. - В стационарах лежат 288 пациентов.