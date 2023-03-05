Жителей и гостей Краснодарского края просят быть осторожными. Фото: Евгения ХИЛЬКО

В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за угрозы схода лавин. Действовать оно будет до 18:00 6 марта. Об этом сообщают спасатели.

- В горах Сочи выше 1000 метров лавиноопасно, - говорят в краевом ГУ МЧС.

Спасатели советуют туристам не выходить в горы, а также принять все меры предосторожности. В случае происшествий звонить с мобильных телефонов по номеру 112.

Как действовать при сходе лавин. Фото: Ольга СУХОВА

БУДЬ В КУРСЕ!

Как вести себя при лавионоопасности:

- Если вы видите след сошедшей лавины, знайте - рядом может сойти такая же лавина.

- Если снег начинает двигаться вниз достаточно высоко над вами, немедленно переместитесь в сторону и закрепитесь в безопасном месте.

- Попав в лавину в самом начале, любой ценой удерживайтесь на склоне - за деревом, за скальным выступом. Повернитесь спиной к лавине, воткните глубоко в снег палки, обопритесь на них, пригнитесь и попытайтесь пропустить снег вокруг себя.

- Если лавина все-таки настигла, закройте чем угодно нос и рот от снежной пыли. Попытайтесь держаться как можно ближе к поверхности снега. Используйте навыки плавания, чтобы "вынырнуть" на поверхность.