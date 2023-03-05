Торжественная церемония отправки казаков состоялась на территории специального учебного центра «Кубань».

Более 100 казаков Кубанского казачьего войска отправились участвовать в спецоперации. Все они - добровольцы. Об этом сообщил аместитель губернатора Краснодарского края, войсковой атаман Александр Власов.

Торжественная церемония отправки казаков состоялась на территории специального учебного центра «Кубань». Именно здесь проходят тренировки бойцов. Их обучают тактической, огневой, разведывательной, инженерной, военно-медицинской подготовке, топографии, вождению боевых машин. Отметим, что все занятия проходят под руководством опытных инструкторов.

- На протяжении месяца опытные казаки-инструкторы проводили тренировочные занятия по различным направлениям подготовки для наших добровольцев, - сказал заместитель губернатора Краснодарского края, войсковой атаман Александр Власов. - В зону проведения спецоперации отправились еще более 100 казаков Кубанского казачьего войска.

Как отметил Александр Власов, каждый из них оснащен и экипирован всем необходимым. Всего боевые задачи в зоне СВО выполняют свыше 4200 казаков.