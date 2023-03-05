В Краснодаре и Сочи стартуют матчи Российской Премьер-Лиги по футболу

Уже открыты временные центры выдачи карт болельщиков.

Любителям футбола крупно повезло - стартуют матчи Российской Премьер-Лиги по футболу. 5 марта игры пройдут в Краснодаре на одноименном стадионе, а также в Сочи на заленом поле "Фишта".

Так, в 16:30 болельщики «быков» насладятся матчем между футбольными клубами «Краснодар» и «Торпедо Москва». Игра стартут в 16:30. А в 19:30 сыграют ФК «Сочи» и ЦСКА.

Напомним, что матчи чемпионата можно посмотреть вживую, но для этого понадобится карта болельщика. С марта 2023 года ее наличие обязательно для покупки билетов и абонементов на всех стадионах страны. Ранее открылись временные центры выдачи карт болельщиков. У стадиона «Краснодар» работают три точки.

- Они расположены в районе «Амфитеатра», в помещении бутика продажи спортивной экипировки футбольного клуба «Краснодар» и помещении стадиона возле выхода, - сообщают «КП» - Кубань» в администрации Краснодарского края. - Пункты будут работать перед матчем и в день его проведения.

Кроме того, работают временные центры на стадионе «Фишт» (южная сторона).