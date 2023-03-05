Из-за энергоаварии в Крымске два района остались без света

Восстановительные работы уже идут. Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Из-за энергоаварии в Крымске 5 марта два района края остались без света. Об этом «КП» - Кубань» стало известно от ЕДДС.

Как уточняется, энергоавария произошла на высоковольтной линии Крымска. Это стало причиной отключния электричества в нескольких населенных пунктов Абинского и Северского районов Краснодарского края.

- Аварийное отключение электроэнергии произошло в поселках Ильский, Черноморский и станице Северской, - сообщают в администрации Северского района.

В настоящее время ремонтные бригады уже устраняют проблему.

- В течение часа электричество восстановят, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в ЕДДС.