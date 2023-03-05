Ремонт на объекте окончен. Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Cвет в двух районах Кубани восстановили после аварии. Напомним, ранее сообщалось, что днем 5 марта на высоковольтной линии Крымска произошла энергоавария. Из-за нее жители сразу нескольких населенных пунктов остались без света. Обесточены были Абинский и Северский районы.

Ремонтные бригады начали устранять проблему сразу после случившегося. На восстановление электричества уже порядка часа.

- Авария устранена, свет вернулся в дома жителей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в ЕДДС.