Школа на 1550 мест, два детсада и поликлиника. Строительство каких соцобъектов на Кубани одобрила госэкспертиза

Учреждений для детей станет больше. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Госэкспертиза дала положительное заключение сразу шести проектам соцобъектов, которые появятся в Краснодарском крае. Их построят в пяти городах Кубани в ближайшие годы. Об этом сообщают в администрации региона. Как стало известно, проектная документация работ получила одобрение Госэкспертизы.

В феврале 2023 года положительные заключения получили спортзал на территории школы №14 в станице Васюринской и школа на 1550 мест в станице Динской - трехэтажное здание площадью 29,4 тысяч квадратных метров будет содержать полный набор учебных помещений. Кроме того, в этом же списке - центр единоборств в Темрюке.

- А еще одобрили строительство детсада на 80 мест в поселке Степном Белореченского района и еще одного - на 550 мест в микрорайоне Кудепста Сочи, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации Краснодарского края.

Также известно, что в Краснодаре появится и поликлиника на 400 посещений.

Напомним, что на Кубани одновременно строят 120 социальных объектов.

- В 2023-м планируется открыть 20 школ, 23 детских сада, 23 офиса врача общей практики и фельдшерско-акушерских пункта, дворец самбо в Городе спорта и 11 центров единоборств, - уточняют в краевой администрации.