В очереди на Керченскую переправу 5 марта ожидают 139 машин

В Краснодарском крае продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе.

Очередь на Керченскую переправу в Краснодарском крае сократилась за сутки. По данным на 5 марта, проезд ожидают 139 машин. Днем ранее автомобилей было 200. Как уточняют в администрации региона, паромы «Ейск», «Лаврентий», «Мария» и «Керченский-2» перевезли в Крым 259 автомобилей и 321 пассажира.

- 139 транспортных средств расположены на накопительной парковке в поселке Ильич, - сообщили «КП» - Кубань» в краевой администрации. - В основном это грузовики с продуктами питания и товарами первой необходимости.

Всем водителям выдают пропуска для погрузки на паромы. На месте дежурят волонтеры, есть столовая и пункт обогрева.

- Остальные накопительные площадки выведены в резерв, - добавляют в администрации края.

Отметим, что, как и прежде, проехать по территории региона и переправиться в Крым на паромах могут только машины с приоритетными грузами. Это те фуры, что везут продукты питания или товары первой необходимости. Перечень можно посмотреть здесь.