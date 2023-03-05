Машину выбросило на встречку. В Туапсинском районе произошла авария с шестью пострадавшими

На месте аварии работают автоинспекторы.

В Туапсинском районе Краснодарского края 5 марта произошла авария с шестью пострадавшими. Как уточняется, ДТП случилось в 15:30 на автодороге "Джубга-Сочи". 19-летний водитель за рулем "Ваз21124" ехал со стороны Туапсе в Джубгу. В какой-то момент парень допустил опасный маневр. Его машину выбросило на сторону дороги, предназначенную для встречного движения. Там он столкнулся с Hyundai Solaris, которым управлял 37-летний водитель.

- В результате ДТП пострадало шесть человек, трое из которых несовершеннолетние. Это пассажиры, которые находились в отечественной легковушке, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», одному пострадавшему - 16 лет, двум остальным - по 17 лет.

Погибших в аварии нет.

Стоит сказать, что уже известна предварительная причина ДТП. Виновник аваии не выбрал безопасную скорость в условиях непогоды.

- Водитель "Ваз21124" не выбрал безопасную скорость, в результате чего на закруглении дороги его автомобиль выбросило на встречную полосу, - уточняют в Госавтоинспекции Краснодарского края.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются обстоятельства произошедшего.