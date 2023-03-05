В Краснодаре Николаевский бульвар благоустроят до середины октября

Пока на бульваре идут подготовительные работы. Фото: krd.ru

На Николаевском бульваре в Краснодаре начались работы по благоустройству. Пока на территории идет подготовка. Бригады рабочих завезли грунт и инертные материалы, установили паспорт объекта, начали выравнивание. Но уже скоро специалисты перейдут к основному этапу благоустройства.

- Подрядчик сделает детские и спортивные площадки, в том числе с резиновым покрытием, а еще установит лавочки, урны, обустроит амфитеатр и площадку для выгула собак, - рассказывают «КП» - Кубань» в администрации города.

Кроме того, по проекту на бульваре высадят кустарники и деревья. Также на территории оборудут уличное освещение и автоматический полив, частично переустроят инженерные сети.

- Дизайн-проект откорректирован с учетом пожеланий жителей, - добавили в мэрии. - На первоначальном этапе работ проложат кабель для уличного освещения и системы автоматического полива.

Как уточняется, озеленение проведут в сентябре. Полностью работы на бульваре планируют закончить до середины октября.