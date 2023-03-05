Неделя здоровья матери и ребенка пройдет на Кубани с 6 по 12 марта

Девушки смогут бесплатно проконсультироваться со специалистами. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Неделя здоровья матери и ребенка пройдет на Кубани. Тематические мероприятия запланировали с 6 по 12 марта. За это время на территории края проведут несколько акций. Девушки смогут бесплатно проконсультироваться со специалистами и начать планирование беременности. А будущих мам познакомят с тонкостями по уходу за новорожденным.

– В целях раннего выявления тяжелых наследственных и врожденных заболеваний в нашей стране проводится неонатальный скрининг, – говорит главный внештатный специалист по медицинской профилактике минздрава региона Андрей Сахаров. - Он позволяет своевременно, в первые дни жизни ребенка, диагностировать болезни и начать лечение.

КОНКРЕТНО

6 и 10 марта запланированы выезды мобильного комплекса «Маршрут здоровья» по Краснодару. Он сделает несколько остановок в поселке Новознаменский, на улицах Благовещенская, 6 и Героя Владислава Посадского, 69. Комплекс будет курсировать с 09:00 до 14:00).

С 6 по 12 марта пройдет акция «Подари мне жизнь!», которая направлена на информирование о вреде абортов, сокращение их количества, сохранение семейных ценностей. Планируется распространение информационных буклетов.

9 марта – физкультурно-оздоровительная акция «Бодрое утро», которая пройдет в краснодарском микрорайоне им. Маршала Жукова. В спортзале на улицее Кореновская, 1, на 3 этаже пройдет тренировка. Начало в 08:30. ·

11 марта – День здоровья в Ленинградской ЦРБ под девизом «Здоровье матери и ребенка – важнейшие составляющие здоровой нации». Его проведут в детской поликлинике станицы Ленинградской с 08:00 до 12:00.