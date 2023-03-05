Часть жителей Геленджика 6 марта останутся без воды

Воды не будет с утра и до вечера. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Часть жителей Геленджика 6 марта останутся без холодной и горячей воды. Об этом сообщили специалисты «Концессии водоснабжения-Геленджик». На курорте запланированы ремонтные работы - будут заменять запорную арматуру на улице Краснодонская. Кроме того, заменят аварийный участок в районе улицы Заставной. На время работ жители Геленджика останутся без блага цивилизации. Но отключат воду не всем.

Вот этот "кубик" в Геленджике останется без блага цивилизации.

С 09:00 до 18:00, будет ограничено водоснабжение большой зоны в пределах улиц Леселидзе, Крузальная, частично Приморская и Революционная. Жителей просят запастись водой.

- Отметим, что водоснабжение улицы Гринченко будет осуществляться в штатном режиме, - сообщают специалисты «Концессии водоснабжения».

При этом подвоз воды в накопительные емкости многоэтажек будет осуществляться по заявке от управляющей компании. Сделать это можно по телефону 8-86141-21-033.