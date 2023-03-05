Новый военно-исторический турмаршрут открылся в Сочи

Маршрут создали для тех, кто хочет узнать, как проходили военные годы в Сочи.

Новый пешеходный маршрут открылся в Сочи. Он получил название «Сочи - город-госпиталь. Подвиг во имя жизни». Маршрут создали для тех, кто хочет узнать, как проходили военные годы в Сочи.

Навигация разработана таким образом, чтобы человек быстро ориентировался.

- В него включены такие объекты, как мемориал «Подвиг во имя жизни», памятник солдату-сочинцу, памятную стелу «Сочи — Город Орденоносец» с орденом Отечественной войны, - рассказывают «КП» - Кубань» в администрации Сочи. - Направление к этим и другим объектам показа указывают специальные таблички.

Протяженность его составляет около километра, прогулка займет час. Этот маршрут можно проходить самостоятельно, а можно - в состав туристической группы.

- Навигация разработана таким образом, чтобы человек быстро ориентировался и попадал на очередную точку показа максимально быстро, - говорит директор департамента курортов, туризма и потребительской сферы курорта Кирилл Ярыш. - В этом году планируем запустить еще три. Они станут основой сети маршрутов под общим названием «Городские легенды», с возможностью подключения аудиогида.

Отметим, что в 2023 году будут открыты еще три маршрута:

- «Музеи природы и культуры города Сочи» (по улицам Черноморская и Курортный проспект, вдоль берега Черного моря до парка «Дендрарий»),

- «Врата солнечного города» (от Морского вокзала до Железнодорожного и в обратном направлении по ул. Воровского),

- «Исторический бульвар» (от Морского вокзала до Зимнего театра).