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НовостиОбщество5 марта 2023 20:02

«Сочи» всухую обыграл ЦСКА в домашнем матче 18-го тура РПЛ

Победу принес форвард Лука Джорджевич
Евгения ХИЛЬКО
Евгения ХИЛЬКО
Итоговый счет - 2:0 в пользу хозяев поля. Фото: ФК «Сочи»

Итоговый счет - 2:0 в пользу хозяев поля. Фото: ФК «Сочи»

«Сочи» обыграл ЦСКА в домашнем матче 18-го тура РПЛ. Игра прошла на стадионе "Фишт" 5 марта. Стоит сказать, что для команды это был первый матч под руководством Курбана Бердыева. Он назначен главным тренером клуба в декабре прошлого года.

Игра оказалась томительной для болельщиков - счет удалось открыть лишь на 72-й минуте матча. Форвард Лука Джорджевич забил гол, а буквально через шесть минут отправил еще один мяч в ворота соперника.

Итоговый счет - 2:0 в пользу хозяев поля.

Таким образом, «Сочи» расположился на седьмой строчке с 28 очками. «Армейцы» занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ - у них 29 очков.