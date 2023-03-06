На улицах Краснодара из-за дождя работает водооткачивающая техника

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В Краснодаре дождь начался с вечера 5 марта. В ночь на 6 марта на улицы города выехала водооткачивающая техника.

- Сейчас воду на проблемных участках откачивают шесть спецмашин. Техника работает на улицах Тенистая, Бульвар Строителей, Российская, - сообщили в пресс-службе мэрии города.

Всего 20 единиц спецтехники готовы приступить к ликвидации локальных подтоплений. Кроме этого, в Краснодаре в настоящее время дежурит аварийная бригада по содержанию насосных станций.

По прогнозам, дождь будет идти в течение дня.