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НовостиПроисшествия6 марта 2023 4:46

Без вести пропавшего пенсионера разыскивают под Краснодаром

Мужчина ушел из дома накануне
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: t.me/la_krd_krai

Фото: t.me/la_krd_krai

Под Краснодаром пропал 64-летний Николай Окунев. Мужчина вышел из дома в станице Старокорсунской 5 марта и до сих пор его местоположение неизвестно.

- Приметы: рост 164 см, среднего телосложения, волосы седые, глаза голубые. Был одет в черную куртку, темно-зеленую кофту, синие спортивные штаны, черные кроссовки, серо-голубую кепку, - сообщили в поисковом отряде «Лиз Алерт».

Всех, кто владеет какой-либо информацией о пропавшем, просят сообщать поисковикам Лилии – 89388732723 или Кристине – 89615315154.