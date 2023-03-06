В Краснодаре 6 марта стартовал двухмесячник по наведению санитарного порядка

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В Краснодаре стартовал марафон по наведению санитарного порядка и благоустройству. Он продлится до 28 апреля.

- Убирать улицы города выйдут сотрудники администрации, внутригородских и сельских округов, коллективы предприятий, учреждений, коммунальных служб и УК, представители общественных организаций и жители города, - сообщили в пресс-службе мэрии.

В этом году особое внимание уделят озеленению. Кроме этого, стоит задача в течение 60 дней убрать от мусора парки и скверы, лесополосы, берега Карасунских водоемов и реки Кубань. Будут обращать чистить отводы железнодорожных путей, обочины трасс. Общегородской субботник в городе запланирован на 22 апреля.