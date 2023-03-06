На Кубани выпустили более 23 млн декалитров винодельческой продукции

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае в 2022 году выпустили более 23 млн декалитров винодельческой продукции, включая шампанское и игристые вина. Кубань в этой отрасли стала лидерам среди остальных регионов страны.

- Эксперты отмечают высокое качество наших вин. Кубанская продукция пользуется большим спросом у покупателей со всей России. Со своей стороны мы всячески поддерживаем отрасль. Например, компенсируем затраты при посадке лозы, уходные работы, раскорчевку виноградников. На возмещение в том числе этих расходов в этом году направим больше 1 миллиарда рублей, – сказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Развитие питомников и выращивание собственных саженцев на Кубани позволяет избежать зависимости от импортных посадочных материалов. В настоящее время доля отечественного посадочного материала составляет всего 30%. Производство местных саженцев в текущем году планируют увеличить еще на 27%.

В Краснодарском крае плантации занимаю 29,6 тысяч гектаров – это 33% от всех площадей виноградников в России.