Двухэтажные поезда планируют запустить между Сочи и Уфой

Новые двухэтажные поезда комфортабельные. Фото: РЖД

Между Сочи и Уфой планируют запустить двухэтажные поезда. Они начнут курсировать с 2023 года.

- Двухэтажные вагоны заменят собой одноэтажные на новых маршрутах, а также позволят увеличить количество двухэтажных поездов на тех направлениях, где они уже курсировали, - сообщили в пресс-службе РЖД.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, новые двухэтажные поезда комфортабельные. В них установлена системы поддержания микроклимата, обеззараживания воздуха и биотуалеты. К тому же в каждом купе находятся розетки для зарядки мобильных устройств, USB-порты и так далее.