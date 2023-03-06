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НовостиОбщество6 марта 2023 5:23

Двухэтажные поезда планируют запустить между Сочи и Уфой

Они появятся на маршрутах в 2023 году
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Новые двухэтажные поезда комфортабельные. Фото: РЖД

Новые двухэтажные поезда комфортабельные. Фото: РЖД

Между Сочи и Уфой планируют запустить двухэтажные поезда. Они начнут курсировать с 2023 года.

- Двухэтажные вагоны заменят собой одноэтажные на новых маршрутах, а также позволят увеличить количество двухэтажных поездов на тех направлениях, где они уже курсировали, - сообщили в пресс-службе РЖД.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, новые двухэтажные поезда комфортабельные. В них установлена системы поддержания микроклимата, обеззараживания воздуха и биотуалеты. К тому же в каждом купе находятся розетки для зарядки мобильных устройств, USB-порты и так далее.