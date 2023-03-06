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НовостиОбщество6 марта 2023 5:34

В Сочи организуют 70 мероприятий в честь 8 марта

На набережных пройдут концерты
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Горнолыжные курорты Сочи тоже подготовили праздничную программу.

Горнолыжные курорты Сочи тоже подготовили праздничную программу.

Фото: Иван ВИСЛОВ

В Сочи организует 70 различных мероприятий в честь 8 марта. На набережных и променадах пройдут концерты местных групп и коллективов. А на медиаэкранах разместят поздравления и с портретам известных женщин Сочи.

В школах и детсадах планируют провести лекции по теме «Известные женщины Кубани». Кстати, в кинотеатрах можно будет посмотреть кино бесплатно.

- Основное внимание уделим адресным поздравлениям жен и матерей участников СВО, которые сегодня особенно нуждаются в чутком отношении и поддержке, - отметила заммэра Сочи Елена Канюк.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, горнолыжные курорты Сочи тоже подготовили праздничную программу. В горах будут проходить конкурс «Принцесса снежного склона», соревнования по горным лыжам. Участие в состязаниях для женщин бесплатно по предварительной записи.