В Сочи организуют 70 мероприятий в честь 8 марта

Горнолыжные курорты Сочи тоже подготовили праздничную программу. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Сочи организует 70 различных мероприятий в честь 8 марта. На набережных и променадах пройдут концерты местных групп и коллективов. А на медиаэкранах разместят поздравления и с портретам известных женщин Сочи.

В школах и детсадах планируют провести лекции по теме «Известные женщины Кубани». Кстати, в кинотеатрах можно будет посмотреть кино бесплатно.

- Основное внимание уделим адресным поздравлениям жен и матерей участников СВО, которые сегодня особенно нуждаются в чутком отношении и поддержке, - отметила заммэра Сочи Елена Канюк.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, горнолыжные курорты Сочи тоже подготовили праздничную программу. В горах будут проходить конкурс «Принцесса снежного склона», соревнования по горным лыжам. Участие в состязаниях для женщин бесплатно по предварительной записи.