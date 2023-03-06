Кубань заняла 42 место по доступности бензина Фото: Анастасия ОСИПОВА

Кубань заняла 42 место в рейтинге по доступности бензина. Исследование проводилось на объеме наиболее распространенной в стране марки бензина АИ-92, который могут купить на свои среднемесячные зарплаты жители регионов.

- Жители Краснодарского края могут купить 859 литров топлива. При этом в России средний уровень – 1166 литров. Цена бензина АИ-92 в январе составила 47,83 рублей. Это на 1,6% меньше, чем в прошлом году, - стало известно по данным составленного «РИА Новости» рейтинга.

Уточняется, что больше всего бензина на свои среднемесячные зарплаты могут купить жители Ямало-Ненецкого округа. Там можно приобрести 2685 литров. На втором месте идет Москва с 2219 литрами. Следом оказалась Чукотка с 1935 литрами.

Завершили список Ингушетия. В среднем в месяц там можно купить 586 литров. Чуть выше в списке оказалась Чечня с 597 литрами и Кабардино-Балкария с 620 литрами.