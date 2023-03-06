Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 марта 2023 7:27

Очередь на Керченскую переправу сократилась до 98 машин

Транспорт стоит на накопительной стоянке
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: t.me/opershtab23

Фото: t.me/opershtab23

Очередь на Керченскую переправу сократилась до 98 машин. Накануне на накопительной стоянке находилось 139 грузовиков, а в субботу – 215.

- За прошедшие сутки паромы «Керченский-2», «Ейск», «Лаврентий» и «Мария» перевезли в Крым 287 автомобилей и 326 пассажиров, - сообщили в оперштабе.

Грузовики с продуктами питания и товарами первой необходимости имеют приоритет - только такие фуры пускают на паромы. На парковке в поселке Ильич дежурят волонтеры, есть пункт обогрева и столовая.