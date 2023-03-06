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Очередь на Керченскую переправу сократилась до 98 машин. Накануне на накопительной стоянке находилось 139 грузовиков, а в субботу – 215.

- За прошедшие сутки паромы «Керченский-2», «Ейск», «Лаврентий» и «Мария» перевезли в Крым 287 автомобилей и 326 пассажиров, - сообщили в оперштабе.

Грузовики с продуктами питания и товарами первой необходимости имеют приоритет - только такие фуры пускают на паромы. На парковке в поселке Ильич дежурят волонтеры, есть пункт обогрева и столовая.